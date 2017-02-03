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Sosyal medyanın yıldızı Hamdu Sena: Hayvanları çok seviyorum (2)

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI KÖSEOĞLU: KIZIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Hamdu Sena Bilgin'in paylaşılan fotoğrafı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğraf karesinin çok şey ifade ettiğini...

Sosyal medyanın yıldızı Hamdu Sena: Hayvanları çok seviyorum (2)

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI KÖSEOĞLU: KIZIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ
İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Hamdu Sena Bilgin'in paylaşılan fotoğrafı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğraf karesinin çok şey ifade ettiğini dile getiren  Köseoğlu, şunları söyledi:
"İnsanların kalbine merhamet duygusunu yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa insanların çok matematik, fizik bilmesi önemli değil. Hamdu Sena kızımız gerçekten ilçemizin reklamını yaptı. İlçede sokak hayvanlarına son derece iyi baktığımız kanaatindeyiz. İlçede noter olarak görev yapan Berran Altuntecim'in öncülüğünde hayvan barınağı yaptık. Sokak hayvanlarını orada besliyoruz. Doğayı ve hayvanları seven insanlardan kimseye zarar gelmez. O kızımızın kalbinde merhamet duygusu olduktan sonra yapamayacağı iyilik yoktur. Telefonlarımız susmuyor. Her yerden arayanlar teşekkür ediyor. Kızımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerde dahil çok sayıda kişi bizi arıyor. Kızımıza çok teşekkür ediyoruz."

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