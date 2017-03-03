Sosyal medyadan PKK'yı öven şüphelileri adliyede

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı övdüğü iddia edilen 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Hereke Mahallesi'nde H.T. ve N.Y'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven ve hükümet büyüklerine hakaret içeren mesajlar paylaştıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. Jandarmanın evlerine düzenlediği operasyonla H.T. ve N.Y. gözaltına alındı. H.T. ve N.Y'nin evlerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulurken, yaptıkları paylaşımlar da belgelendi. İki kişi jandarmadaki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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