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Sosyal medyadan PKK propagandasına şartlı tahliye

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki Ş.Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Marmaris İlçe Emniyet...

Sosyal medyadan PKK propagandasına şartlı tahliye
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki Ş.Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen Ş.Y.'yi, takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda bir mağazada tezgahtar olduğu öğrenilen Ş.Y., bugün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Ş.Y.'nin dayısı Hasan C.'nin Kobani'de PKK'ya bağlı terör örgütü MLKP'ye ait kamplarda eğitim aldığı ve çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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