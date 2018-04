BELEDİYE: KANALDA DA YASAK

Adana Büyükşehir Belediyesi, su kanalında iki kişinin at arabasıyla ilerlediği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Kentte at arabasının sadece karayolunda değil, kanalda da yasak olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!"

FOTOĞRAFLI