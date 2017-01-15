Sosyal medyada 'Hayır' eylemi

CHP üyeleri Marmaris'te sosyal medyada profil fotoğraflarını 'Hayır' olarak değiştirdi. Sosyal medyada başlatılan eyleme kısa sürede binlerce kişi destek vererek profilini değiştirdi.TBMM’de yeni anayasa tartışmaları kavga ve tartışmalar içersinde devam ederken 'Evet mi, Hayır mı' sorusu sosyal medyada yankı buldu. Marmaris'te bir grup CHP üyesi, Facebook’ta paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Bu akşam saat 21.00’de profillerimizi aynı anda tek tip yapıyoruz katılırsan ve katılımı artırırsan çok mutlu olacağım. Sevgiler" yazıldı. Sosyal medyada çağrıya cevap veren kişiler, aynı anda kırmızı renk üzerine beyaz renkte 'HAYIR' yazılı profil olarak değiştirdi.Yapılan paylaşımlarla 4 saatte yaklaşık 8 bin kişi tek tip profil yaparak eyleme destek verdi. Profil fotoğraflarının altına 'Tepki mi gösteriyorum', 'Demokratik hakkımı kullanıyorum' ve 'Vatandaş olarak tavrımı ortaya koyuyorum, bunu da engelleyemezler' yorumları yapıldı.

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