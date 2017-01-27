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Sosyal medyada devlet büyüklerine hakarete 6 tutuklama

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakarete ettikleri belirlenerek gözaltına 22 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 16'sı, adli kontrol...

Sosyal medyada devlet büyüklerine hakarete 6 tutuklama

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakarete ettikleri belirlenerek gözaltına 22 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 16'sı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen 22 kişi, çeşitli tarihlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 22 şüphelilerden 4'ünü ihbar üzerine, diğerlerini ise sosyal medya üzerinden tespit ederek gözaltına aldıklarını söyledi.

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