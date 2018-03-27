"Sosyal Medya mahremiyetimizi deşifre ediyor"

İSTANBUL,( )- SOSYAL medya uzmanı Ümit Sanlav, sosyal medya güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özel hayat özelde kalmalı diyen Sanlav, "Sosyal medya paylaşımlarında dikkatli olmalısınız” dedi.

Geçen hafta yaşanan Facebook skandalı, cep telefonları üzerinden yapılan konuşma ve mesajlaşmaların günlüğünün tuttuğunun anlaşılması ile büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz şekilde topladığı ortaya çıkmasının yankıları gittikçe artıyor. Son olarak Facebook uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesiyle yazılımın cihaz üzerinden yapılan konuşma ve mesajlaşmaların günlüğünü tuttuğunun anlaşılması, dikkatleri tamamen bu mecraların güvenli kullanım tedbirlerine topladı.

İNTERNETE GİREN BİLGİ ARTIK SİZİN DEĞİLDİR

Wome Deluxe Otel ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Wome Akademi” de “Etkili ve Güvenli Sosyal Medya İletişimi” eğitimi veren İletişim Danışmanı ve Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı Ümit Sanlav, “En ilkel iletişim tarzı olan mektup atarken dahi bir ücret ödeniyor. Peki anlık veri transferine kadar çok büyük imkanlar sağlayan sosyal medya ortamları neden ücretsiz?” dedi.

'İnternete girilen bilgi artık sizin değildir' diyen Ümit Sanlav, "Özel hayatla, sosyal paylaşımın çizgilerini net bir şekilde çizerek birbirinden ayırmalıyız. Özel hayat özelde kalmalı, sosyal paylaşım ortamlarında ya paylaşılmamalı ya da dikkatli paylaşılmalı” diye konuştu. Sanlav, "Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren günün her anında kullandığımız, en yakınımızdan bile daha çok yakınımızda bulunan, hatta bazılarımızın adeta içinde yaşadığımız bu sanal dünyanın amacı bilgiye erişmek ve paylaşmak. Amacı bilgiye erişim ve paylaşım kolaylığı olan bir mecraya atılan bilginin bizde kalacağını düşünmek ise son derece mantıksız" ifadelerini kullandı.

MEKTUP PARAYLA DA WHATSAPP VE FACEBOOK NEDEN BEDAVA?

Facebook başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin çalışma modelinde en masum haliyle bilgilerin toplanıp satıldığına dikkat çeken Sanlav, "Dünyada 2 Milyar, Türkiye’de de 51 milyonu aşkın kullanıcısı olan Facebook’un bu anlamda nasıl bir gücü elinde bulundurduğu aşikar. Bu gücün en bariz örneği, Avusturyalı hukukçu Max Schrems’in Facebook ile uzun hukuk mücadelesi sonucunda ortaya çıktı. Facebook’tan kendisi ile ilgili elinde bulundurduğu şahsi verilerini isteyen Schrems’in, davayı kazanması üzerine Facebook’tan aldığı şahsi verilerin bin 222 sayfalık kullanıcı hareketlerinden oluşması, şahsi bilgilerimizin ne derece detaylı olarak saklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÜYE OLMAYIN

Sanlav, üyelik gerektiren sitelere giriş yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

" 'Facebook ile üye ol' ya da 'Twitter ile üye ol' gibi seçeneklerle üye olunmaması. Tüm profilinizi bu uygulamalara açmış olabileceğiniz gibi, bu üçüncü şahıslar sizin adınıza paylaşımlar yapıp profil bilgilerinizi güncelleyebilir, başka insanları takip edebilirler. Instagram ve Twitter’da takipçi satın alınabilinen uygulamaların pek çoğu bu sistem ile çalışmaktadır."

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