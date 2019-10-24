Sosyal medya mağdurlarının 'sanal abla'sından uyarı

HAYATIMIZIN her alanına giren sosyal medya, beraberinde 'siber zorbalığı' da getirdi. İletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel kurduğu 'siberzorbalık.org' adlı internet sitesi aracılığıyla, 'siber zorbalık' kurbanı olan mağdurlara yardım eli uzatıyor. Siteye gelen şikayetleri, psikolog, pedagog, beyaz yakalı hacker, avukat ve bilgi güvenliği uzmanından ulaşan ekibiyle, ücretsiz olarak mercek altına alıp, ilgili makamlara yönlendirilmesini sağlayan Demirel, siber zorbalığı en çok yaşayanların çocuklar olduğuna vurgu yaptı.

15 yıldır bilişim sektöründe çalışan Nurhan Demirel, sosyal medya mağdurlarının 'Sanal Ablası' oldu. Demirel, hayatımızın her alanındaki sosyal medyayı, kötü niyetli kullananların mağdur ettiği kişilerin kendisinden yardım istemesi üzerine siberzorbalık.org adlı siteyi kurdu. Siteye, internet üzerinden taciz, dolandırıcılık, hakaret, şantaj yaşayanlar şikâyetlerini aktarıyor. Bunların bir kısmını ise yaşadıklarını ailesi ile paylaşamayanlar ya da nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyenler oluşturuyor. Demirel de avukat, bilişim uzmanı, psikolog, pedagog ve beyaz yakalı hackerler'dan oluşan ekibiyle, ücretsiz yardım eli uzatıyor.

Zaman zaman siber uzmanlar ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı toplantılar da düzenleyen Demirel, şunları söyledi:

“Sosyal medya hesaplarımdan bana çok sayıda şikâyet geliyordu. Bazen çoğunu okumakta zorluk çekiyordum. Ben de bir site kurmaya karar verdim, siberzorbalık.org adlı siteyi kurdum. İnternet üzerinde şiddet, hakaret, şantaj aşağılama gibi durumlara maruz kalanlara yardım etmek istiyordum. Biz bunlara siber zorbalık diyoruz. Dünyada sosyal medya üzerinden işlenen suçlar artış gösterdi. İnsanlar bu durumda nereye gideceğini bilmiyorlar. Bize başvuruyorlar. Psikolog, pedagog, beyaz yakalı hackerler, avukatlar bilgi güvenliği uzmanından ulaşan ekibimiz tamamen ücretsiz olarak gelen şikâyetleri okuyor, birebir konuşuyor ve ilgili makamlara ulaştırıyor. En çok şikâyet aldıklarımız arasında ise Instagram ve Twitter geliyor. Buralardan yapılan hakaretler ve diğer siber suçlar ağırlıkta. Sosyal medya hayatımıza ilk girdiğinde, fazla özgürlük olarak algılandı. Zamanla insanlar buradan suç işlemeye başladı. Bu şiddet, intihara bile sebep olabiliyor. Sosyal medya siteleri sınırsız bir özgürlük yeri değildir. Burada yapılan paylaşımlara çok dikkat etmemiz lazım.”

ÇOCUKLARIMIZI TAKİP EDELİM

Demirel, “En çok şikâyet aldıklarımız ise çocuklar. Akıllı telefon kullanımında yaş sınırı düşünce çocuklarımız, oynadıkları oyunda bile akran baskısına, siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Çok tehlikeli şeylere maruz kalıyor. Ailelerine anlatamadıkları için bize yazıyorlar. Bizler de kendileriyle görüşüp yardım ediyoruz. Buradan ailelere uyarım; Çocuklarınızı başıboş bırakmayın. Sosyal medyada mutlaka ve mutlaka takip edin. Siber zorbalığa maruz kalan kimse karşı taraftan korkmasın, mutlaka ilgili makamlara ya da bizlere gelerek şikâyetlerini anlatsınlar” diye konuştu.