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Sosyal konut projesi, Gazianteplileri sevindirdi - (ÖZEL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi, 5 bin 200 konutla İstanbul'dan sonraki en büyük ayağı olan Gaziantep'te sevinçle karşılandı. Hem vatandaşlar hem emlakçılar konutlar sayesinde dar gelirli...

GENEL 17.12.2019, 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi, 5 bin 200 konutla İstanbul'dan sonraki en büyük ayağı olan Gaziantep'te sevinçle karşılandı. Hem vatandaşlar hem emlakçılar konutlar sayesinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacakları ve konutlar için belirlenen mahallelerin gelişime açık olmasının mutluluğunu yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut yapılacağını açıklamasının ardından, kentlerde konutların yapılacağı bölgeler de belli oldu. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 bin 200 konut yapılacak. İstanbul'dan sonra en fazla sosyal konut yapılacak kent olan Gaziantep'te hem emlakçılar hem vatandaşlar haberi sevinçle karşıladı. Kentte artan gayrimenkul fiyatlarının sosyal konut projesi ile düşeceği değerlendirilirken, yüksek fiyatlar nedeni ile ev alamayan vatandaşlar ise bankalara giderek sosyal konut projelerine kayıtlarını yaptırmaya başladı.
Proje çerçevesinde 2 bin 400 konutun yapılacağı Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde vatandaşlar konutların yapılması ile mahalledeki sosyal donatıların daha da gelişeceğini düşündüklerini ifade ettiler. Kentte 12 yıldır emlakçılık yapan Mecit Tüter, Konutların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Konutlar yapılırken mahalle muhtarı ile konuşularak dar gelirli aileler tespit edilebilir. Ülkemize kim taş üstüne taş koymuşsa bu en büyük başarıdır. Sosyal tesisin bu mahalleye yapılması demek; okul, park, ulaşım, alışveriş merkezi gibi yatırımların da buraya gelmesi demektir. Ben mahalledeki konut fiyatlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum, zaten maliyet fiyatları belli. Cumhurbaşkanımızın çabası ile düşen kredi oranları zaten konut piyasasını olumlu yönde etkilemişti. Talep arttı işlerimiz iyi durumda, sosyal konutların etkisi ile de işlerimizdeki artışlar sürecektir diye düşünüyorum dedi.
'HALKIN YARARINA OLAN BİR PROJE'
Projenin yapılacağı mahallede emlak işiyle uğraşan Ali Fethi Ataş, Kim yaparsa yapsın, hangi partili olursa olsun çok güzel bir proje. Hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de projelerin yapıldığı bölgelere katma değer sağlayacaktır. Bölgenin gelişmesi için de vatandaşlar için de çok yararlı. Bulunduğumuz Güneykent Mahallesi'nde 2+1 evlerin fiyatları bile en düşük 200 bin liradan başlıyor. Vatandaşlar bu durumda ev alamıyor. Bu mahalledeki boş araziye yapılacak sosyal konutlar düşük fiyat ve uygun taksit imkanları ile halkın yararına olacaktır diye konuştu
Erkek kuaförlüğü yapan Muzaffer Birelli de sosyal konut projesinin vatandaşların yararına olacağını belirterek, Çok güzel bir proje dar gelirli aileler bu sayede ev sahibi olabilecek. Kentin gelişmesinde de önemli rol oynayacaktır. Şehrimiz hem bir sanayi şehri ve çok göç alıyor hem de Suriyeli sığınmacıları barındırıyor. Konut ihtiyacı zaten çok fazla. Bu proje ile insanlar ev sahibi olabilecek dedi.
'ÇOK AVANTAJLI BİR PROJE'
Güneykent Mahallesi sakinlerinden Ökkeş Dinç ise, Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için çok güzel bir proje. Şartları da çok güzel, mesela daha önce konut projesi kredisi kullananlar bir daha kayıt olamıyor. Sıfır ev sahibi olmak isteyenler için çok avantajlı bir proje. Bildiğim kadarı ile bu proje yatay mimari ile olacak. Cumhurbaşkanımıza dar gelirli vatandaşlara böyle bir proje yaptığı için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar kendisinin arkasındayız diye konuştu.
'GEÇ KALINMIŞ BİR PROJE'
Bina yöneticisi Taşkın Elma da proje ile dar gelirli ailelerin ev sahibi olma imkanına sahip olacağını belirterek şunları dedi
Geç kalınmış bir proje olarak görüyorum. Keşke daha önce yapılsaydı. Yıllardır geçmiş hükümetler döneminde de bu hükümet döneminde de TOKİ ile ilgili bir hareketlilik var. Bu proje daha önce hayata geçirilip, kentteki tüm işçilerin yararlanması sağlanmalıydı diye düşünüyorum. Eğer 1,5-2 yıl içinde hayata geçerse işçiler ve dar gelirli vatandaşların uygun taksitler ödeyerek ev sahibi olacağı bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

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