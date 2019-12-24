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'Sosyal imam', tiyatroyla cemaatin hayatını değiştiriyor

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle Camisi imamı Üzeyir Yıldırım (56), cami cemaatiyle gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle dikkatleri çekiyor. Yıldırım, son olarak kendisinin yazıp, yönettiği...

GENEL 24.12.2019, 09:56
'Sosyal imam', tiyatroyla cemaatin hayatını değiştiriyor

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle Camisi imamı Üzeyir Yıldırım (56), cami cemaatiyle gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle dikkatleri çekiyor. Yıldırım, son olarak kendisinin yazıp, yönettiği şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan 'Bizim Köyün Halleri' isimli oyunu cami cemaatiyle birlikte sahneledi.
1983 yılında Gümüşhane'de imam hatip olarak göreve başlayan Üzeyir Yıldırım, 11 yıl burada görev yaptıktan sonra Muğla'nın Yatağan ilçesine atandı. Burada 20 yıl görev yapan Yıldırım, 5 yıl önce de Yatağan Yeni Mahalle Camisi'nde imam olarak görevlendirildi. Yıldırım, ilçedeki tüm vatandaşlarla kurduğu sıkı diyalog sayesinde, Yeni Mahalle'de de kısa sürede cemaate kendini sevdirdi. Cami cemaatiyle birlikte gerçekleştirdiği etkinlikler nedeniyle ilçede adı kısa sürede 'sosyal imam' olarak anılmaya başladı. Yıldırım, son olarak cami cemaatinden seçtiği 5 kişilik tiyatro grubu ile kırsal Turgut Mahallesi'nde kadına şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan 'Bizim Köyün Halleri' isimli tiyatro oyununu sahneye koydu. Geçmişte kötü alışkanlıkları olduğunu belirten Uğur Sunman da oyunda rol alıp, geçmiş yaşamındaki kötü tecrübelerini bu defa rol gereği sahneye taşıdı.
Mevcut sosyal etkinlikleri genişletmek için çalışmalar yaptığını aktaran imam hatip Üzeyir Yıldırım, "Tiyatroyu çok seviyorum. 5 yıl önce bir yerde çok güzel bir oyun izledim. Tiyatrodan çok da anlamam ama heves ettim. Bir oyun yazdım. Fakat o zamanki kadromuzla istediğim gibi bir oyun da olmadı. En son yeni bir oyun yazdım. Genç arkadaşlardan oluşturduğumuz bir grup ile 7 aydır, 'Bizim Köyün Halleri' isimli bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Şu an bunu başarmış durumdayız. İlk olarak da oyunumuzu mahallemizde sahnelemenin mutluluğunu yaşadık" dedi.
'HALKLA VE CEMAATLE BÜTÜNLEŞMEMİZ LAZIM'
Oyunlarını gelecek günlerde önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde, ardından da Muğla İl Müftülüğü'nün talimatyla il genelinde sahneleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Bizlerin, imam olarak ezanı okuyalım, namazı kıldıralım anlayışının dışına çıkmamız lazım. Halkla ve cemaatle bütünleşmemiz gerek. Bunların dışında sosyal faaliyetlerimiz olmalı. Bu genç kardeşlerimiz artık bizleri bırakmıyor, namazlara geliyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve müezzinlik yapıyorlar. Daha ne yapsınlar" diye konuştu. İmam Yıldırım, cemaatle yaptıkları diğer etkinlikleri ise her gün ikindi vaktinde taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirmek, haftada bir gün hatim indirmek, cemaatle ramazan ayında iftar sofrası kurmak, yatsı namazlarından sonra Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler eğitim vermek olarak sıraladı.
HAYATI, CAMİ VE ÜZEYİR HOCAYLA DEĞİŞTİ
10 yıl önce geldiği Yatağan'da bir mermer ocağında işçi olarak çalıştığını belirten ve 'Bizim Köyün Halleri' isimli oyunda rol alan Uğur Sunman ise imam Üzeyir Yıldırım ile tanışmasından sonra hayatının değiştiğini söyledi. Daha önceleri uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Sunman, "Uyuşturucudan kurtulmak istiyordum. Aileme ve akrabalarıma gittim. Kimileri kınadı, kimileri dışladı, kimileri ise yardımcı olmak istediler ama olamadılar. O günlerde bir arayış içerisindeydim. Umudumu kaybetmedim ve camileri gezmeye başladım. Hocalardan, yani Allah'a yakın olan insanlardan medet umdum. O günlerde, Üzeyir hocamız beni fark etti ve yardımcı oldu. Bana güzel sözler söyledi. Bunlara çok ihtiyacım vardı. Bizi camiye aldı, Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı, müezzinliği öğretti. Sabahları kahvaltı, ramazan aylarında ise iftarlar veriyorduk. Benim için cami sadece namaz kılınan, cumalarda hutbe dinlenilen bir yer değil sosyal bir yer oldu. Hayatıma renk geldi. Artık uyuşturucu maddelerin hepsinden kurtuldum" dedi. Oyunda kötü alışkanlıkları olan birini canlandırdığını anlatan Sunman, "Üzeyir Hoca, bizlerle bir tiyatro oyunu sahnelemek istediğini söyleyince hepimiz sevindik. Acaba başarılı olabilir miyiz derken kendimizi bir anda sahnede bulduk. Oyunumuzu sahneledik" diye konuştu.
'OYUNDAKİ PARODİLER, GERÇEK HAYATTAN ALINDI'
Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi ise başarılı çalışmaları nedeniyle Yıldırım'ı kutladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal içerikli din hizmetleri kapsamında toplumun her kesimine ulaşma gayreti içerisinde olduğunu kaydeden Çetmi, "Sadece hutbelerde ve vaazlarda değil, toplumumuzu ilgilendiren sosyal konuları, Üzeyir hoca ve arkadaşlarının 7 aylık çalışmaları neticesinde tiyatro diliyle farkındalık oluşturmak amacıyla sahneledi. Özellikle toplumumuzda gündemde olan kadına şiddet, bağımlılık ve toplumdaki batıl inançlar doğrultusunda halkımıza farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yapıldı. Ekibimiz, gerçek hayat hikayelerinden alıntı yaparak bu oyunu hazırladı. Bu oyunumuzu, tüm ilçelerimizde toplumumuzla buluşturmak istiyoruz" dedi.

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