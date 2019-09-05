Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

Projelerini geliştirmek isteyen sosyal girişimciler, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı ile Göbeklitepe’de bir araya gelecek.

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl insanlığın sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’de gerçekleşecek.

24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan program, projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim, paneller ve atölyeler sunacak. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek program ile sosyal girişimciler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek bir eğitim alacak.

Red Bull Amaphiko Connect’e katılmak için başvurular 10 Eylül tarihine kadar devam edecek.