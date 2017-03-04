Sorgun’da telef olan 40 koyunda veba şüphesi

YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı İncesu Köyü'nde besici Nazmi Ünsal'ın 40 koyunu telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümlerinin vebadan olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde 200 baş koyununa köy meydanındaki çeşmede su içirdikten sonra ahıra getiren Ünsal, bir süre sonra 3'ünün telef olduğunu gördü.

3 koyununun ardından 5 gün içerisinde 40 koyunu ardı ardına telef olan Ünsal, “20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bugüne kadar böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Hayvanlar hastalandıktan 3 gün sonra ölüyorlar. Geçmişte de bu tür ölümler oldu ancak yılda 2-3 tane ölüm olurdu. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Hayvan ölmeden önce keyfi kaçıyor, ayakta duramıyor ve daha sonra komaya giriyor. Belli bir süre sonra da ölüyor. Şu anda gerçekten çok mağdur durumdayım. Bir koyunun maliyeti 850 Lira ve yaklaşık 40 koyunum telef oldu. Buda yaklaşık 35-40 bin lira. Yetkililerimizden bir an önce bu hastalığa bir çare bulmalarını bekliyorum” dedi.

Nazmi Ünsal’ın oğlu Uğur Ünsal, koyunlarının telef olmaya başlamasıyla hemen veteriner hekimleri aradıklarını ve gerekli aşılarını yaptırmalarına rağmen önüne ölümlerin önüne geçemediklerini söyledi. Ünsal, veteriner hekimlerin herhangi bir teşhis koyamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

KOYUNLARDA VEBA HASTALIĞI OLABİLİR

Sorgun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise, olayın kendilerine intikal etmesinin ardından bütün hayvanlara gerekli karma aşı yapıldığını, ayrıca laboratuvarlarda yapılan incelemelerde hayvanlarda görülen hastalığın veba hastalığı olduğu üzerinde durulduğunu belirttiler.



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