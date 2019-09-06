Sörf tahtası üzerinde yoga

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yoga eğitmenleri Görkem Şahin ve Meral Meriç, ABD'de revaçta olan yer çekimsiz yoga ile sörf tahtasında yoga eğitimi veriyor. Eğitmenler, pazar günleri Alaçatı'daki sörf okulunda, denizin üzerindeki tahtalarda denge kurdurup, yoga deneyimi yaşatıyor.Yoga eğitmenliği yapan Görkem Şahin ve Meral Meriç, ABD'deki yoga eğitmenlerinden örnek alarak, Türkiye'de yoga sevenlerle deniz üzerinde yoga (supboard) ve yer çekimsiz (antigravity) yoga yaptırıyor. Her pazar gün batımında, Alaçatı'daki sörf okulunun önünde, denizde sörf tahtalarının üzerinde birkaç grupla yoga yapan eğitmenler, doğa ile iç içe ortamda rahatlıyor. 7 kişilik gruplar halinde sörf tahtalarının üzerinde denge kurarak, yoga hareketlerinin yapıldığı derslere katılanlar, huzur bulduklarını söylüyor. Aynı zamanda hamak üzerinde yapılan yer çekimsiz yogayı da deneyen eğitmenler, her yerde yoga yapmanın mümkün olduğunu söylüyor.Deniz üzerinde yoga yaparken, denge konusunun çok daha önemli hale geldiğini belirten Görkem Şahin, "Normalde yogada dengeyi sağlamak zorken, denizde müthiş bir bütünlük yaratıyorsunuz. Tüm konsantrasyon bedende oluyor. Tahtada denge çok önemli olduğu için dengeyi bozan ne varsa kişi bunun farkında oluyor. Yoga tamamen kendine uzanan bir köprü oluyor. Seanslarımız çok rağbet görüyor, gruplara bölüp butik bir şekilde yapıyoruz" dedi.Eğitmenler, bir sonraki yogayı da yatta yapacaklarını söyledi.