Sonsuz Şükran Köyü Festivali' başlıyor 

Yönetmen Mehmet Taşdiken öncülüğünde kurulan ve bir gurup sanatçı tarafından 'Gönüllülük Projesi' olarak başlatılan ‘Sonsuz Şükran Köyü Festivali’, bu yıl 8’inci buluşmasını gerçekleştiriyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan ‘Sonsuz Şükran Köyü’ndeki etkinliğe bu yıl yüzü aşkın sanatçı, akademisyen ve gazeteci katılıyor. Bu yıl 8'incisi gerçekleşecek olan 'Anadolu'ya Sonsuz Şükran Festivali'nde, Cahit Berkay'a 'Anadolu'dan Büyük Şükran ödülü' verilecek.

İstanbul’daki Fransız Sokağı’nın da kurucusu olan Mehmet Taşdiken öncülüğünde gerçekleşen ‘Sonsuz Şükran Köyü’, Anadolu mimarisi olarak inşa edilen kerpiç evlerden oluşuyor. Köyde yapılacak olan 8’inci 'Kültür ve Sanat Buluşması’nda, sanatın her alanında etkinlikler gerçekleşecek. Festivalin bu yılki ana konusunu ‘Film Müzikleri’ oluşturacak ve bu alanda Türkiye’nin en büyük değerlerinden olan Müzisyen Cahit Berkay’a ‘Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü’ verilecek.

YAMAMOTO’DAN BERKAY’A

Berkay’a bu ödülün verilme kararını, Sonsuz Şükran Köyü’nü oluşturan ressam, heykeltıraş, müzisyen, yönetmen, oyuncu, yazar, sosyolog, sanat tarihçi, öğretim üyesi gibi yüzlerce sanatçı ve kültür adamıyla köylülerin oy birliğiyle ile aldıklarını belirten Mehmet Taşdiken şunları söyledi: "Berkay’a bu ödül, müziklerinde Anadolu motiflerine göndermelerde bulunarak evrensel bir dil ve çağdaş bir ezgi kullanması ve uzun soluklu, istikrarlı çalışmalarının ürünü çok sayıda nitelikli eseri kazandırmasından dolayı veriliyor. Ödül, anlamlı bir uygulamayla, tüm katılımcılar tarafından elden ele uzatılarak Harry Potter filmlerinin müziklerini de yapan dünyaca tanınmış İngiliz kompozitör Youki Yamamoto tarafından takdim edilecek."

8.Anadolu’ya Şükran Buluşmalarında, film gösterimleri, söyleşiler, resim, heykel work/shop, canlı performanslar, fotoğraf performansları ve konserler gerçekleşecek. Festivalin açılış gecesi Erhan Güleryüz-Ayna konseriyle başlayacak.Festival, Cahit Berkay-Moğollar, Seyyal Taner, Mazlum Çimen, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Bayhan, Sevil Esen, Volkan Koşar, Kırşehir Ustalar Topluluğu ve daha birçok sanatçının konserleriyle devam edecek.

DÜNDEN BUGÜNE KÖY KÜLTÜRÜ

Festivalde, dört gün boyunca konuşmacıların köylüler olduğu paneller de yapılacak. Köy kültürünün ve geleneksel değerlerin yok olma tehlikesinin anlatılacağı bu oturumlarda köyün yaşlıları geçmiş dönem yaşamlarından kesitler, hikayeler anlatacaklar. Nüfusun giderek azaldığı köylerde yakın bir süreç içinde yaş ortalamasının daha da yükselmesi ve buna dayalı olarak köylerde yaşayan insan sayısının azalacağı ve köylerin boşalacağı konusu işlenecek. Konuşmacılar arasında bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuyla ilgili analizlerini aktaracak.

FESTİVAL PROGRAMI

7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival programı ve katılımcılar

şu şekilde:

7 Eylül.Perşembe 14.00-15.00

/Çardakaltı sohbetleri/Sonsuz Şükran Köyü Ersin Alok/Moderatör

İbrahim Göksungur 16.00-17.30 Köylülerle köy odası sohbetleri/Çavuş

Meydanı Dünden bugüne köy kültürü/Ali Osman Küçüközet,

Fadime Tarım, Emeti Tarım, Prof.Dr.Nilüfer Narlı Moderatör

/Mehmet Taşdiken 18.00-19.00 Meydan sohbetleri/ Çavuş Meydanı

Sanat olarak fotoğraf/ Ersin Alok, İbrahim Göksungur, Cengiz

Karlıova,Yücel Alok. Moderatör/ Zeynel Lüle 19.00-19.30 Resim

Yarışması ödül töreni 19.30-21.00 Bizim Eller filmi gösterimi 21.00-21.30

Söyleşi/Mehmet Taşdiken, Fikriye Erdoğan, Ahmet Candar, Sırrı Yıldız, Fadime Tarım

