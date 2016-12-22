Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi başlıyor

ÖĞRENCİLERİNİN ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca sektörle iç içe olmalarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak hayata hazır hale gelmelerini hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, bu amaçla oluşturduğu “Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi” projesini hayata geçiriyor.



Müzisyenlik, tiyatro oyunculuğu, radyo programcılığı, yazarlık, mankenlik gibi birçok alanda başarılı çalışmaları olan Soner Arıca, farklı çalışma ve uygulama alanlarında yer almanın kendisine kazandırdığı tecrübeyi ve birikimi “Nish Yaşam Atölyesi” projesi kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ile paylaşmaya hazırlanıyor. Projenin kendisini heyecanlandırdığını, bu nedenle üniversiteden gelen teklifi kabul ettiğini söyleyen Soner Arıca, tecrübelerin paylaşılmasının mutluluk ve başarı yoluna katkısının büyük olduğunu belirtti. Arıca, öğrencilerin hayatlarının farklı dönemlerinde farklı hislerle hatırlayacakları bir çalışma yapmanın ve bu doğrultuda ele alacakları her konuda öğrencileri düşünme, üretme ve yaratıcılığa teşvik etmenin de hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.



“PROJE ÖĞRENCİLERİMİZİN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR”

Bu projenin öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise şunları söyledi:

“Üniversite olarak eğitime bütüncül bakıyoruz, öğrencilere verilen kaliteli eğitimin bir parçası olarak kaliteli hayat yaşamaları için de çalışıyoruz. Sürdürülebilir ve istikrarlı bir kariyer çizgisi, iş disiplini ve çalışma azmi ile dikkat çeken Soner Arıca öğrencilerimizin de isteği doğrultusunda Nish Yaşam Atölyesi ile Nişantaşı Üniversitesi ailesine katıldı. Kendisinin hayatın içindeki kişisel deneyimleri ve bilgi birikimini aktararak öğrencilerimizin hayatlarına dokunacağına, onlara hayat adına katkı sağlayacağına ve bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum.”



İlki 26 Aralık’ta Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsü’nde 13:30-15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan “Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi” 29 Mayıs 2017’ye kadar her hafta Pazartesi günleri aynı yer ve saatte devam edecek.

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