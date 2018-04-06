Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, sondaj kuyusuna düşen 2 aylık köpek, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, 'Çukur' adı verilen köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tarlada, dün akşam saatlerinde, köpeğini gezdiren Ahmet Potak (57), sondaj kuyusundan gelen köpek sesini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerine gelerek, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Saat 20.30'da iş makineleriyle sondajın yanında ikinci kuyuyu kazmaya başlayan ekipler, yaklaşık 9 metre derinlikteki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Ekipler, açtıkları kuyudan köpek yakalama aparatını, AFAD'ın termal kamerası yardımıyla kuyuya salıp, köpeği almaya çalıştı. Ekipler, saat 02.00'ye kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamadı. Gece ara verilen çalışmalara, bugün saat 09.00'da yeniden başlandı. İtfaiye ekiplerine Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ekipman desteği verdi.

'ÇUKUR' ADI VERİLDİ

Kurtarma ekipleri, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna kafa üstü düşen ve sadece arka ayakları ile kuyruğu görülen yavru köpeği çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Köpek, saat 14.30 sıralarında, 12 metrelik aparatın içindeki çelik telle ayağından yakalanarak, yukarı çekildi. 'Çukur' adı verilen köpek, çalışmalar boyunca kuyunun yanından ayrılmayan anne köpeğin yanına bırakıldı. Acıktığı anlaşılan yavru köpek, bir süre anneyi emdikten sonra bakımı yapılmak üzere Burdur Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, köpeğin kurtarılmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti. AFAD Müdürü Yasin Tokgöz de "Köpeği sağ salim kurtarmanın verdiği heyecan ve mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK ZOR KURTARMAYDI'

Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Mehmet Ali Ballak ise "Çok zor bir kurtarma olayıydı. Köpek, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusunun içindeki boru ile toprak arasına sıkışmış vaziyetteydi. İnce çelik teli bile sarkıtacak boşluk yoktu. Bu nedenle çok uğraştık. AFAD ekipleri ile adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yaparak, kurtarma operasyonunu tamamladık" diye konuştu.

Köpeği sondaj kuyusunda fark eden Ahmet Potak da "Daha önceden köpekleri gözlüyorduk. Dün akşam üzeri ısrarlı havlama ve uluma sesi duyunca bir şey olduğunu düşündüm. Yaklaşıp, kontrol ettiğimde kuyudaki köpeği fark ettim ve ilgililere haber verdim. Köpeğin annesi de kuyunun başında bekliyordu" dedi.

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