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Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi

OLAĞANÜSTÜ Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, Kara  Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi....

Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi

OLAĞANÜSTÜ Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. 

Kararnameye göre,

Kara  Kuvvetleri'nden 3077,

Deniz Kuvvetleri'nden 1126,

Hava Kuvvetleri'nden 1949 subay ve astsubay ihraç edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8998 personel ihraç edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

Kararname kapsamında 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon da kapatıldı.  

İhraç edilenler arasında henüz suçu kanıtlanamamış, soruşturması sürenlerin ve sadece şüphe ile görevden alınmış olanların da bulunduğu önü sürüldü.

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