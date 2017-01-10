'Son Köroğlu' Bolu'da, tartıştığı başkan FETÖ'den hapiste

Kadir SABUNCUOĞLU/ERZURUM, () - ERZURUM'un Aşkale İlçesinde 2002- 2004 yılları arasında Kaymakam olarak görev yapan Mustafa Özsoy'un, yaşadıkları tartışma sırasında "Onlar Bolu beyi ise ben de son Köroğlu'yum" diyerek tepki gösterdiği dönemin AK Parti İlçe Başkanı Enver Başaran, FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklandı. Özsoy ise Köroğlu'nun memleketi Bolu'ya Vali Yardımcısı olarak atanırken, son yerel seçimlerde AK Partiden Aşkale Belediye Başkanı seçilen Başaran ise FETÖ/PDY'den geçen Ağustos'tan bu yana cezaevinde yatıyor.

Aşkale İlçesine 2002'de Kaymakam olarak atanan Mustafa Özsoy, 'Mercedes' marka otomobil ile Kaymakamlığa gelen bazı kişilerin hastanelerden ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan 'Yeşil Kart' sahibi olduklarını tespit edince, bu kişilerin kartlarını iptal ettirmesi, kamuoyunda yankı yarattı. Kaymakamlığa Zaman Gazetesi'nin alınmasını yasakladığı için tepki gören Özsoy, muhtarların karıştığı yolsuzluk iddialarla ilgili soruşturma başlatınca şimşekleri üzerine topladı.

Özsoy, o zaman AK Parti İlçe Başkanı olan Enver Başaran ile tartışmış, gördüğü siyasi baskılar nedeniyle istifanın eşiğinden dönmüştü. İlçe halkı Kaymakama destek vermek için imza kampanyası başlatırken, gazetelere verdiği demeçte Özsoy rakiplerine meydan okurcasına "Onlar Bolu Beyi ise ben de Köroğlu'yum" demişti.

Aşkale'den ayrıldıktan sonra Ergenekon ve İzmir'deki casus davaları ile ilişkilendirilip beraat eden evli ve 2 çocuk babası 49 yaşındaki Mustafa Özsoy, iki yıldan beri atandığı Bolu'da Vali Yardımcısı olarak görev yapıyor. Yaşadıklarını 'Kaderin garip cilvesi' olarak nitelendiren OHAL'dan sorumlu Vali Yardımcısı Özsoy hakkında Erzurum'da yerel medyada şu ifadeler yer aldı:

"Köroğlu, Bolu’ya Vali yardımcısı oldu. İlahi adalet. Enver Başaran, bugün demir parmaklıklar ardında. Mustafa Özsoy ise Köroğlu'nun memleketinde Bolu Beyi misali FETÖ'cüleri ayıklıyor."

Kayseri'de 30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kaymakam Mustafa Özsoy ile tartışmalarının ardından, aynı yerel seçimlerinde Ak Partiden Aşkale ilçe Belediye Başkanı seçilen evli 4 çocuk babası 44 yaşındaki Enver Başaran ise geçen yılın Ağustos ayında FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Enver Başaran'ın cezaevine girmesinin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'yle bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle Ak Parti ile ilişkisi kesildi.



FOTOĞRAFLI