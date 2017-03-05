Son bir haftada 230 göçmen yakalandı

ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada yaşanan 5 olayda, 230 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yaşanan toplam 5 göç olayının 4'ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 1'i ise Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde gerçekleşen 4 olayda Dikili, Çeşme ve Ayvacık bölgelerinde 189 göçmen Türk karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen 1 olayda, Kaş bölgesinde 41 düzensiz göçmen Türk karasularında yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde ise son bir haftada herhangi bir göç olayı gerçekleşmedi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 3 göç girişimi ise jandarma birimlerine bildirilerek önlendi. Kaş ve Çeşme bölgelerinde gerçekleşen 3 olayda, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 83 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde; 1 arama kurtarma gemisi, 46 Sahil Güvenlik botu, 14 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 18 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 392 saat 43 dakika seyir yapıldı. Öte yandan 16 helikopter ve 7 uçak sortisi ile toplam 52 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirilirken, 7 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 443 saat 30 dakika görev yapıldı.