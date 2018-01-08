Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 11'i sağ 6'sı teslim olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 729 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 643 terör (PKK/KCK 112, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 467, AŞIRI SOL 18), 2 bin 344 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 88 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde toplam 17 (11 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan kış operasyonları neticesinde; 9 ilde (Batman-4, Diyarbakır-3, Erzincan-6, Mardin-1, Tunceli-4, Bitlis-10, Iğdır-1, Muş-1, Bingöl-2) 32 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 9'u ağır ve uzun namlulu (1 Uçaksavar, 1 Makineli Tüfek, 2 AT-4 Füze, 1 Roketatar, 3 Kalaşnikov, 1 G-3) toplam 16 silah, 864 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

8 el bombası, 3 bin 451 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 9 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 1.757 operasyonda; piyasa değeri 33 milyon 874 bin 490 TL olan; 3 bin 212 kg esrar, 516 kg eroin, 1 kg kokain,

1 kg sentetik kannabinoid maddesi, 1 kg metamfetamin, 9 bin 759 adet uyuşturucu hap, 1234 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 138 bin 740 TL olan; 714 bin 620 adet kaçak sigara, 27 bin 280 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 2.344 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alınırken 71 kg uyuşturucu madde ile 7 bin 568 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 868 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 323 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Düzensiz göçle mücadelede; 442'si denizlerde olmak üzere 3007 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

