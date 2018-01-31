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Sömestr tatilinde 2 milyon yolcu Atatürk Havalimanı’nı kullandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-SÖMESTR tatilinin başlamasıyla birlikte 19-30 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nı iç ve dış hatlarda toplam 2 milyon 758 yolcunun kullandığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları...

Sömestr tatilinde 2 milyon yolcu Atatürk Havalimanı’nı kullandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-SÖMESTR tatilinin başlamasıyla birlikte 19-30 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nı iç ve dış hatlarda toplam 2 milyon 758 yolcunun kullandığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “söz konusu havalimanında sömestri tatilinin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak tarihleri arasında geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 olmak üzere toplamda yüzde 19 arttı. Bu dönemde, iç hatlarda 339 bin 407, dış hatlarda 642 bin 619 yolcu bu havalimanına geldi. Havalimanından iç hatlarda 329 bin 1, dış hatlarda ise 716 bin 731 kişi başka şehir ve ülkelere gitti. 19-30 Ocak'ta 2 milyon 27 bin 758 yolcu Atatürk Havalimanı'nı kullanarak seyahat etti” denildi.

 

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