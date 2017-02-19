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Sömestr tatili bitti, Uludağ günü birlikçilere kaldı

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilinin sona ermesinden sonra 'Beyaz cennet' hafta sonu tatilcilerine kaldı. Zirveye günü birlik gelen tatilciler kayak yapıyor, hem de stres atıyor. Kar kalınlığının 140 santimetre...

Sömestr tatili bitti, Uludağ günü birlikçilere kaldı
KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilinin sona ermesinden sonra 'Beyaz cennet' hafta sonu tatilcilerine kaldı. Zirveye günü birlik gelen tatilciler kayak yapıyor, hem de stres atıyor.
Kar kalınlığının 140 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da hava sıcaklığı gün içersinde 6 dereceye kadar çıkıyor. Teleferik, dolmuş taksi ve minibüslerin yanı sıra otomobilleri ile Uludağ'a çıkan günü birlikte tatilciler kayak yapıyor, hem de stres atıyorlar. Bu yıl yılbaşı ve özellikle sömestr tatili ile festivallerin geçen yıla oranla daha hareketli olduğunu belirten otel işletmecileri, "Sezonun artık sonuna geliyoruz. Özellikle birinci bölgede bulunan otellerin büyük bölümü mart ayının ilk haftasına kadar kapatacak. Diğerleri ise zirvede 24-25 Mart tarihlerindeki Ekonomi zirvesinden sonra müştkeri kabul etmeyecek" diye konuştu. Toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misarfirhane bulunuyor. 

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