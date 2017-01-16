Soman DNA ve Dermaterapi'nin sırrı

SOMON balığı spermlerinden gelen cilt gençleştirme yöntemini açıklayan Uzman Estetisyen Filiz Çekin son yıllarda gençlik aşısı olarak nitelendirilen Somon DNA ve Dermapen'in sırrını verdi.

Dermapen yöntemini anlatan Uzman Estetisyen Filiz Çekin,"Dermapen tedavi sistemi cilt gençleştirme dışında akne ve su çiçeği izlerinin çatlakların ve cerrahi sonrasının belirginliğini azaltmaktadır. Dermapen cildin değerli üst tabakası epidermise zarar vermeden soymadan tahriş etmeden uygulanan bir yöntemdir. Geçmişi antik Çin tarihine kadar uzanan ve Çin prenseslerine uygulanan mikroiğne sisteminin modernleşmiş halidir" dedi.

DERMAPEN NERELERDE KULLANILIR?

Cildi sıkılaştırmak ve daha dinç bir görünüm elde etmek için tercih edilen yöntem olduğunu dile getiren Çekin, "Genişlemiş gözeneklerin, ince ve kırışıklar, ağız etrafındaki sigara çizgileri gibi yaşlanma bulgularının belirginliğini azaltmak ve özellikle el, boyun ve yüz bölgelerinde uygulanıyor. Tüm deri cilt tipleri için uygundur. İnce olduğu için pek çok uygulamada çekinilen boyun ve kol içleri gibi bölgelerde de rahatlıkla uygulanabiliyor. Saf hyaluronik asit ve somon balığı spermlerinden DNA molekülleri sayesinde ciltte hücre yenilemesi sağlar aynı zamanda hızlı bir gençleşme ve canlandırma sağlar. Bir çeşit vitamin takviyesidir. Somon Dna sının etkileri geniş gözenekler,cilt lekeleri, stres, hava kirliliği, sigara alkol, güneşin zararlı ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkileri ciltteki kolajen ve elastin sentezini hızlandırır" dedi.

SOMON DNA KİMLERE UYGULANMAMALIDIR?

Çekin, "Somon DNA gençlik aşısı alerjik reaksiyonlara yol açmaz ve bundan dolayı geniş bir alanda kullanılabilir. Fakat yine de tedbir amaçlı bazı kişilerde uygulanmaması gerekir. Hamilelerde, Kanser durumunda doktorunuza başvurarak. Kontrol altına alınamayan diyabet hastalığında, felç geçirme riski yüksek olanlarda, yüksek Kan pıhtılaşma sorunu olanlarda, çoklu ilaç tedavisi gerektiren kalp rahatsızlığı olan kişilerde uygulanmamalıdır" dedi.

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