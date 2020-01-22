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Somali'den getirilen 10 yaralıdan 1'i taburcu edildi
GENEL 22.01.2020, 15:11
SOMALİ'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanıp Ankara'ya getirilen 4'ü Türk 10 kişiden makine operatörü Tahsin Sönmez (51) taburcu edildi. Diğer 9 yaralının tedavileri ise kentteki hastanelerde sürüyor.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 10 kişi, dün akşam saatlerine doğru getirildikleri Ankara'da tedaviye alındı. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, yaralılardan 4'ünün Türk olduğunu belirterek, "Türk vatandaşlarından 2 tanesi Ankara Şehir Hastanesi'nde, 1 tanesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 tanesi ise Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni az önce ziyaret ettim ve oradaki Türk hastamızla da görüştüm. Durumu çok şükür iyi ve taburcu edildi. Şu an takip edilen 3 Türk hastadan 2 tanesinin durumu ciddiyetini koruyor. Tedavileri devam ediyor. 6 Somalili hastanın ise takipleri Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dış Kapı Hastanesi’nde devam ediliyor. Onlardan da 2 tanesinin durumu ciddiyetini koruyor ve şu anda yoğun bakımdalar" dedi. Taburcu olan makine operatörü Tahsin Sönmez'in memleketi Mersin'e gittiği öğrenildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 10 kişi, dün akşam saatlerine doğru getirildikleri Ankara'da tedaviye alındı. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, yaralılardan 4'ünün Türk olduğunu belirterek, "Türk vatandaşlarından 2 tanesi Ankara Şehir Hastanesi'nde, 1 tanesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 tanesi ise Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni az önce ziyaret ettim ve oradaki Türk hastamızla da görüştüm. Durumu çok şükür iyi ve taburcu edildi. Şu an takip edilen 3 Türk hastadan 2 tanesinin durumu ciddiyetini koruyor. Tedavileri devam ediyor. 6 Somalili hastanın ise takipleri Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dış Kapı Hastanesi’nde devam ediliyor. Onlardan da 2 tanesinin durumu ciddiyetini koruyor ve şu anda yoğun bakımdalar" dedi. Taburcu olan makine operatörü Tahsin Sönmez'in memleketi Mersin'e gittiği öğrenildi.
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