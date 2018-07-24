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Soma merkezli suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama

MANİSA'nın Soma ilçesi merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa...

Soma merkezli suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama
MANİSA'nın Soma ilçesi merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordinesinde, Soma ilçesi merkezli olarak bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Şebekenin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, adam öldürme, tehdit, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işledikleri belirtildi. Soma'da 14, İzmir'de 2, Balıkesir'de 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 18 adrese yapılan eş zamanlı baskında Ş.E., A.B., S.B., B.H., H.K., M.A., E.K., N.A., T.C., A.Y., E.Ş., F.K. ve E.Y. adlı 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 525 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 4 tabanca, 5 tüfek, 14 mermi, 3 gaz tabancası,1 sahte kimlik ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ile F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 11 zanlı ise tutuklandı.

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