Soma maden faciası davasında yargılama yeniden başladı (2)

"ÜRETİMİ DAYIBAŞLARINA TESLİM ETTİ"

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülmesine öğleden sonra da devam edildi. Mağdur ailelerin avukatları, mahkeme heyetinin değişmesinden dolayı binlerce bilgi belge ve ifadenin bulunduğu dosyanın anlaşılabilmesi için esasa ilişkin beyanlarını yineledi. Avukatlardan Akçay Taşçı, "Bu ocakta üretilen kömür 25 milyon ton, elde edilen gelir ise 1 milyar 250 bin TL civarındadır. Bu ocaktaki çalışma yapılanması, katliama götürdü. Burada birbirinin üzerine yüklenen fiiller var. Yasaklanan taşeron sistemini Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., kendi içerisinde uyguladı. Üretim yapılan ayakları dayıbaşlarına teslim etti. Bu dayıbaşlar da taşeronluk yasak olduğu için şirkette çalışan gibi gözüktüler. Üretimde 23 taşeron firması kullanıldı. Aralarında da üretim rekabeti yaptırıldı. Taşeronlar arası yarış işçi üzerinde üretim baskısı getirdi, kötü davranışı getirdi. Burada taşeron istenilen üretimi yapamadığı zaman işten çıkartıldı, yani sözleşmesi feshedildi" dedi. Akçay Taşçı, ocaktaki sıcaklık artışlarının dikkate alınmadığını, müfettiş denetimlerinin önceden haber alındığını da söyledi.

KÖMÜR MİKTARI EN KISA ZAMANDA ÇIKARTILMIŞ

Taahüt edilenden 2 yıl 10 ay önce kömür miktarının üretildiğini vurgulayan mağdur avukatlarından Veysel Gül, "Buradaki faaliyet, en yüksek kömür miktarını en kısa zamanda çıkartılmak üzerine kurulmuş. Göstergelerdeki sıcaklar değerlerinde yaşanan anormal değişiklikler hiç dikkate alınmamış. İşçilere göstermelik eğitimler verilmiş. Hatta eğitim almış gibi belge imzalatılmış. Ölen işçiler arasında bile eğitimdeymiş gibi gösterilmiş olanlar vardı. İş sağlığı ve güvenliği şeklen yapılmış. Bunlar bu katliamdaki en önemli nedenlerdir" dedi.

Avukat Evren İşler'in yargılamanın başından itibaren nasıl bir seyir izlendiğini anlattığı duruşmada, Avukat Nergiz Tuba Aslan da, facianın şirket tarafından öngörülür olduğunu, bu durumun acil eylem planında var olduğunu anlattı. Nergiz Tuba Aslan ayrıca, sanıkların böyle bir faciayı beklediklerine dair dosyada çok sayıda belge ve rapor da bulunduğunu söyleyip, cezalandırılmaları talebinde bulundu. Mağdur avukatlarının konuşmalarından sonra ölen işçilerin aileleri de söz aldı. Aileler, adalet istediklerini, sanıkların adil bir yargılama sonrasında en ağır cezayı almasını beklediklerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşmayı yarına erteledi.

Taylan YILDIRIM - Barış GEZİCİ / İZMİR, ()