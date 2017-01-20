Soma faciasında 2 dava birleştirildi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ve 4 yönetici hakkında açılan davanın, ana dosyayla birleştirildiği öğrenildi. Şirket sahibi Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan, aynı davada yargılanacak.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak Pazartesi günü devam edilecek. Duruşmaya günler kala davayla ilgili Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, açıklama yaptı. Baro Başkanı Arslan, şirketin patronu ve eski yönetim kurulu üyesi Alp Gürkan, Genel Müdür Teknik Yardımcısı Hayri Kebapçılar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, İş Güvenlik Uzmanı Murat Bodur, Acil Durum Yöneticisi Haluk Evinç hakkında açılan 'bilinçli kasıtla adam öldürmek'ten açılan davanın, ana davayla birleştirildiğini duyurdu. Haklarında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 5 kişinin, belirli aralıklarla ifadelerinin alındığını hatırlatan Arslan, dosyaların birleştirilmesi için verilen kararda her 2 dosyanın da müşteki ve mağdurlarının aynı olduğuna dikkat çekilerek, birleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Arslan, "Soma faciasının Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam davası, 23 Ocak pazartesi günü tekrar başlayacak. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Sonuç olarak Alp Gürkan ve diğer sanıklar hakkında açılan davalar birleşmiş oldu. Aynı dosya içinde sanıkların yargılanması yapılacak. Pazartesi günü hem Alp Gürkan'ın hem de diğer sanıkların yargılanması yapılacak. Mahkeme müdahil vekillerine ve sanık vekillerine davanın esası hakkında beyanda bulunmak üzere süre vermişti. Burada esasa ilişkin savunmalar yapılacak. 301 işçimizin şehit olduğu davada, yavaş yavaş sona geliniyor. Bu duruşmada bitmesini beklemiyoruz. Ama önümüzdeki diğer duruşmada davanın sona ermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Seçil Ege Değerli de Alp Gürkan ve diğer 4 kişinin dosyasının ana dava ile birleşmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Değerli, "Alp Gürkan ve diğer 4 sanığın pazartesi günü yapılacak duruşmaya gelmelerini bekliyoruz. Duruşmada bu kişilerin de tutuklanmasını talep edeceğiz" dedi.



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