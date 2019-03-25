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Soma Devlet Hastanesi helikopter pistinden ilk hasta sevki

MANİSA'nın Soma Devlet Hastanesi'ne yatırılan helikopter pisti, ilk kez kullanıldı. Piste inen Sağlık Bakanlığı hava ambulansı, beyin damarlarında tıkanıklık bulunan hastayı alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve...

Soma Devlet Hastanesi helikopter pistinden ilk hasta sevki
MANİSA'nın Soma Devlet Hastanesi'ne yatırılan helikopter pisti, ilk kez kullanıldı. Piste inen Sağlık Bakanlığı hava ambulansı, beyin damarlarında tıkanıklık bulunan hastayı alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'ne sevkini sağladı.
Soma Devlet Hastanesi'ne yüzünün sol kısmında uyuşukluk ve uykuya meyil şikayeti ile gelen F.H.'nin (35) yapılan tetkik ve muayenesi sonucunda beyin damarında tıkanıklık teşhisi konuldu. Doktorlar, durumu ağır olan F.H.'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'ne sevkine karar verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı istendi. Soma Devlet Hastanesi'ne yeni yaptırılan helikopter pisti, F.H.'nin sevki için ilk kez kullandı. Piste inen hava ambulansı, F.H.'yi alarak tekrar havalandı.
Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, "Tıp dilinde Serebrovasküler Olay (SVO) olarak bilinen beyni besleyen kan damarlarındaki trombüs, emboli ve kanamaya bağlı beynin kanlanmasındaki değişiklikler sonucu ortaya çıkan nörolojik yetmezliklerde zaman çok önemli. İlk 3 saat içerisinde yapılacak trombolitik tedavi hayat kurtarıcı nitelik taşımaktadır. Sevkini sağladığımız genç hastamıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Sağlık Bakanlığı ülkemizin 17 farklı noktasında ambulans helikopterler konuşlandırmış ve tüm ülkeye hizmet vermektedir" dedi.

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