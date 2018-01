Soma davası 26 Mart 2018 gününe ertelendi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen davada ara karar verildi. 20'nci duruşması görülen davada 5'i tutuklu 51 sanığın yargılanması 26 Mart 2018 Çarşamba günü devam edecek.Ara karar öncesi savcı, Manisa soruşturması dosyasının "gizlilik ihlal edilmemesi kaydıyla" istenilmesine ve beklenilmesine; tutuk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti ve mahkeme başkanı Salih Pehlivan ise bu kararı onaylayarak Manisa'daki soruşturmanın kurulacak olan komisyonun önderliğinde gizli bir şekilde mahkemeye ulaştırılması kararını verdi.Karar sonrası açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği Başkanı müdahil avukatlardan Can Atalay, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığını manipülasyon yapmakla eleştirdi. Atalay, şunları söyledi:"Bugün önemliydi, fiil ve faal değerlendirilmesinin esnetildiği ceza yargılamasının en temel kurallarının esnetildiği bir Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyonu ile karşı karşıyayız. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Can Gürkan'ın şikayeti üzerine ne idüğü belirsiz bir soruşturma başlattı. Ne idüğü belirsiz diyoruz, çünkü öldürülen bizim evlatlarımız, buradaki insanların evlatları. Soruşturma Can Gürkan'ın avukatlarının bilgisi dahilinde ancak buradaki ailelerin bilgisinden kaçırılarak sürdürülüyor. Böyle bir şey söz konusu değil, Cumhuriyet tarihinde böyle bir soruşturma yok. Bugün mahkemenin verdiği ara kararlar bu açıdan önemlidir, dikkat çekicidir ve yerindedir. Fakat bir eksiklik var, ne olursa olsun bu aşamada soruşturmanın geliştirilmesi talebi olarak değerlendirilemeyecek bir durumda. Bu dosyada hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olay açıklığa kavuşmuş, kimin nasıl sorumlu olduğu açıklığa kavuşmuş durumdadır. Duruşma salonunda söylenilenin bir başka anlamı var, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı bekletirken kimin ne yaptığını ayrıntısı ile açıklayan bilirkişilerden zorla ifade alıyor. Duruşma salonunda Alp Gürkan'ın avukatı ayrıntısı ile anlattı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bu işte dikkat çekicidir" dedi.

