Soma'daki termik santral mühürlendi (2)

NAKLİYECİLER ÇÖZÜM İSTEDİ

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmasısı nedeniyle mühürlenmesinin ardından nakliyeciler kontak kapattı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Ergene (51), santrale kömür taşıyan kamyoncuların kurumun faaliyetinin durdurulması üzerine kontak kapattığını söyledi. Ergene, "1500 kamyonla hizmet veren kooperatifimiz ciddi derece mağduriyet yaşamakta. Bu termik santral tam kapasite çalıştığında, günde 20 bin tonun üzerinde kömür tüketmekte. Bu kömürleri doğal olarak biz taşıyorduk. Burada ekmek yiyen yüzlerce insan vardı. Yetkililerden bu işin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

KAMYONCU ESNAFI DERT YANDI

Kooperatif üyelerinden Ahmet Yıldız (45) "Soma'da 108 bin nüfus var. Bu nüfusun yüksek bir bölümünün geçim kaynağı, maden ve termik santrale dayalı. Bu termik santral, Soma için olmazsa olmazlar arasında. Değerli devlet büyüklerimizden, bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Buradaki kamyonların yüzde 80'inde şoför çalışıyor. Bunların aileleri, araç sahipleri derken mağduriyet oranı çok yüksek bir boyutta" diye konuştu.

Metin Güven (41) de termik santralin kapanmasının Soma'nın bitmesi anlamına geldiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Biz bu işimize güvenerek binlerce lira borcun altına girdik. Burasının kapanmasıyla dün geceden itibaren araçlarımızın kontaklarını kapattık. Lütfen sesimize kulak verin. Bu iş böyle giderse, bizi kötü günler bekliyor olacak."

Nakliyecilerden Saim Kurt (55) ise "Karara saygı duyuyoruz ama biz kamyoncu esnafıyız. Biz vergilerimizi ödemeye zorlanırken, geçim kaynağımız olan bu santralin durması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Burası tamamen kapanmasın, yavaş yavaş çalışmaya devam etsin. Buraya filtre takılmasın demiyoruz ama biz çok mağdur olduk. Yetkililerden bir an önce bu sese kulak vermesini istiyoruz" dedi.

'ŞU AN ISITMA SULARIMIZ KESİLDİ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü ve Bölgesel Isıtma Sistemi Merkezi Sorumlusu Can Doğan Cansever, termik santralin kapanması sonrası ortaya çıkan ısınma sorununa dikkat çekerek, "Biz termik santral yardımıyla kurduğumuz sistemle 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alan ısıtıyoruz. İlçe genelinde 12 bin abonemiz var. Toplam 40 bin kişi bu yöntemle ısınıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek, Çevre ve Şehirciliği Bakanlığı'na konuyla ilgili hassasiyeti rapor olarak sunduk. Ancak ülke genelinde alınan bir karar olduğu için şu an ısıtma sularımız kesildi. İnşallah bu süreç kısa süre içerisinde çözülür ve vatandaşlarımız mağdur olmaz" diye konuştu.

Bölgesel ısıtma sisteminden gelen suyla ısınma ihtiyacını sağlayan üniversiteli Ahmet Nalçakan (21), "Isıtma suyu ile ısınıyorduk. Dün geceden beri sularımız sıcak akmıyor. Evimiz soğuk. Bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Lütfen yetkililer bizi duysun" dedi.

Arif Günaydın (63) da "Bu sıcak suyun kesilmemesi gerekiyor. Gerçekten çok mağdur olduk. Yardım edilmesi gerekiyor. Sıcak sularımızı geri istiyoruz" diye konuştu.

Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), ()