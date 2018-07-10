Soma'da madenci yakınları duruşma salonun önünde bekliyor

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dünkü karar duruşmasının, üye hakimlerden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlanıp, katılamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine şehit madencilerin aileleri tarafından duruşma salonu önünde başlatılan nöbet eylemi sürüyor. Aileler, yarın (çarşamba) görülmeye devam edilecek duruşma öncesinde geceyi mahkeme salonu önünde geçirdi. Acılı madenci yakınları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişinin yakınlarına da başsağlığı diledi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmanın ardından haklarında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına dün devam edildi. Kararın açıklanması beklendiği için şehit madenci yakınmlarının katılımı fazla oldu. Sivil toplum kuruluşu üyeleriyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Kani Beko, Bekir Başevligen, Vehbi Bakırlıoğlu, HDP'li milletvekilleri Ahmet Şık, Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da madenci ailelerine destek verdi. Ancak, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma başlar başlamaz, üye hakimlerinden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlığı yüzünden katılamaması nedeniyle duruşmayı ertelediğini açıkladı. bu duruma tepki gösteren aileler ve avukatlar mahkeme salonunun dışında oturup, nöbet eylemine başladı. Adalet aradıklarını söyleyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu madenci aileleri geceyi mahkeme salonun önünde beton ve çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi.

Madenci ailelerine CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, avukatlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi.

Şehit madenci annesi Fatma Malkoç, çocukları için burada beklediklerini belirterek, "Zengine adalet var, fakire yok. Bizlere de 'adalet çıksın' diye buradayız. Çocuklarımız madende yaşamını yitirmesinde ihmali, sorumluluğu bulunanların hakettikleri cezalarını alması için buradayız. Ölümüne de burada beklemeyi sürdüreceğiz. Geceyi burada geçirdik, betonda yattık. Bugün yine burada yatacağız. Mahkeme yarın ertelenirse yine buradayız, gitmeyeceğiz. 2 torunumun geleceği için buradayım. Babaları öldüğünde, biri 10 aylık, diğeri 4,5 yaşındaydı. Onları babasız bırakanların gözleri kör olsun.Yatacak toprak bulamasınlar. Biz, yine taşa sarılıyoruz. Onları toprak da kabul etmeyecek. Bir tek oğlum vardı, onu da tomurcuk gülken elimden aldılar" dedi.

Faciada eşini kaybeden Ergül Yüksel de adalet beklediklerini söyledi. Yüksel, "Adalet yerini bulacak, biz de sevineceğiz. Geceyi burada geçirdik, yerlerde yattık. Bu mahkemeden, bu şartlarda doğru dürüst bir karar vermesini beklemiyoruz" diye konuştu. Yüksel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin ailelerine de başsağlığı dileyip, "Biz bu acıyı yaşadık, onları çok iyi anlıyoruz. Onların acılarına ortak oluyoruz" diye konuştu.

'KAZIYA KAZIYA ADALETİ ÇIKARACAĞIZ'

Bir başka şehit madenci eşi Gülten Kavas da 4 yıldan bu yana davanın sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Davanın, 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelenmesi nedeniyle duruşma salonu önünde oturarak nöbete başladıklarını hatırlatan Kavas, "Mahkeme sonuçlanana kadar nöbet tutmaya kararlıyız. Dava burada sonuçlanmazsa üst mahkemeye, orada da sonuçlanmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Tüm Türkiye yanımızda olsun. Bir daha iş cinayetleri olmasın, bir daha babalar ölmesin. Bizler gibi kadınlar dul, evlatlar babasız, analar evlatsız kalmasın. Bizim gözyaşımızı görün. Biz tırnaklarımızla kazıya kazıya 4 yıldır uğraşıyoruz. Eşlerimiz kazıya kazıya kömür çıkaramadı, kendi cesetleri çıktı. Ama biz kazıya kazıya bu adaleti çıkarmaya söz verdik" diye konuştu.

'KONTROL EDİLSEYDİ TREN KAZASINDA 24 KİŞİ ÖLMEZDİ'

Ölümlerin son bulmasını dileyen Kavas, Çorlu'daki 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına da değinip, "Bir daha kimse ölmesin. Denetlense, kontrol edilseydi bu tren kazasında da 24 kişi ölmezdi. Artık Türkiye'de kimse ağlamasın" dedi.

Şehit madenci yakınlarının avukatlarından Can Atalay da acılı ailelerin 4 yıldan bu yana büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Avukat Can Atalay, "Tırnaklarıyla tutundular, kazıya kazıya bu dosyayı buraya getirdiler. Nöbetteyiz, yarın sabaha kadar, karar yüzümüze okunana kadar nöbette olmaya devam edeceğiz. Bu dava eksik. Siyasi sorumlular, üst düzey kamu görevlileri yok. Tüm Türkiye'yi yarın saat 09.00'da Akhisar'a duruşma salonunun önüne bekliyoruz" dedi.



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