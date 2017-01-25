Soma'da FETÖ şüphelisi 8 doktor serbest

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6'sı kadın 8 doktor, sevk edildiği adiyede serbest kaldı.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri dün sabah 6'sı kadın 8 doktoru gözaltına aldı. Şüpheliler, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6'sı kadın 8 doktor, sevk edildiği adiyede serbest kaldı.