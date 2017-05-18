Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği yönetimi destek istedi

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesinde, GAP Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği'nin (ÇGM) yolsuzluk iddiasıyla bilgisayar ve faaliyet defterlerine polis tarafından incelenmek üzere el konulmasının ardından, kurumun yönetim kurulu basın açıklamasıyla halktan destek istedi.

Soma ÇGM Başkan Yardımcısı Gökhan Özgür Zırhlı ve yönetim kurulu üyeleri, 'Çocuk Gelişim Merkezleri' yazan pankart ile Cengiz Topel Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Zırhlı'ya ve yanındakilere, merkezde eğitim gören öğrencilerin velileri ve bazı vatandaşlar da destek verdi. Derneğin gelir kaynaklarını keserek, çeşitli söylentiler ve iftiralar yayarak kurumun itibarsızlaştırılmak istendiğini öne süren Zırhlı, "1 Mart 2017 tarihinde seçilen yeni yönetim kurulu olarak göreve başladık. Derneğimizin kurulmuş olduğu günden bu yana Kaymakamlığın ve diğer kamu kurumlarının bilfiil denetiminde olduğu tüm Soma kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bizler hukuka ve adalete saygılıyız. Bütün bu yaşadıklarımıza rağmen, Somalı çocuklara olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Onların Atatürkçü, çağdaş, bilimsel, laik bireyler olarak yetiştirilmesine devam edeceğiz" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Zırhlı ve yönetim kurulu üyeleri, halkın derneğe sahip çıkılmasını istedi. Yapılan açıklamada bu derneğin gerçek sahiplerinin, 13 Mayıs 2014'de yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri olduğu belirtilen açıklamada, "Kısaca Soma halkıdır. Halkın malını bu tür spekülatif dayatmalarla, iftiralarla halkın elinden alamazlar. Derneğimizin faaliyetlerine devam etmesi için merkezimizde imza kampanyası başlatılmıştır. Siz velilerimizi ve bu projeye gönül verenleri çocuk gelişim merkezine imza vermeye ve sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

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