Soma ÇGM'ye yolsuzluk incelemesi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, GAP Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği'nin (ÇGM) yolsuzluk iddiasıyla bilgisayar ve faaliyet defterlerine polis tarafından incelenmek üzere el konuldu.Soma eski Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı öncülüğünde inşaatına başlanılan, birçok sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarının destekleriyle yapılan, maden faciasında hayatını kaybeden madenci çocuklarının da birçok alanda faydalanabileceği Soma ÇGM'de bugün arama yapıldı. Dernekler masası görevlileri, polis ekipleriyle 'yolsuzluk' yapıldığı, zimmete para geçirildiği iddiasını araştırmak için, kurumun bilgisayarlarına ve faaliyet defterlerine el koydu.Soma'da faaliyet gösteren en büyük derneklerinden biri olduklarını ifade eden Soma ÇGM Başkan Yardımcısı Gökhan Özgür Zırhlı, "Aralarında Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerin çocuklarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim veren bir kurumu, birileri siyasi bir darbe ile kapatmak istiyor. Bu durum Soma halkına vurulan bir darbedir. Burada Soma'nın çocukları eğitim görüyor" dedi.Yolsuzluk iddiasıyla suçlu arandığını, suçlunun ise yanlış yerde arandığını öne süren Zırhlı, "Araştırsınlar, yolsuzluk kimler tarafından yapılmış. Bunlar ortaya çıkarılsın" dedi.FOTOĞRAFLI