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Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı (2)
AĞABEYİNİN MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığı olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Su Şahinoğulları (1) için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti...
GENEL 25.12.2019, 14:28
AĞABEYİNİN MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığı olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Su Şahinoğulları (1) için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede anne Selin Karadğ, dede Ertan ve anneanne Gülçin Karadağ, güçlükle ayakta durabildi. Su Şahinoğulları'nın cenazesi, kılınan namazın ardından 4 yaşındayken, aynı hastalıktan hayatını kaybeden ağabeyi Doruk'un mezarının yanında toprağa verildi.
Hasan BOZBEY/BURSA, ()
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