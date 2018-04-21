SoloTürk'ten nefes kesen gösteri

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da, yaklaşık 5 bin kişiye gösteri sundu. SoloTürk'ün pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan'ın kullandığı F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşandı.

Manisa'da, 42'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Fuar Merkezi'nin arkasındaki boş alana kurulan platformun çevresine, SoloTürk'ün gösterisini izlemek için yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Saat 14.30'da başlayan gösteri öncesi alanı dolduran vatandaşlar, SoloTürk'ün tişört, şapka, anahtarlık, bileklik gibi hediyelik eşyalarının satıldığı standa akın etti.

SoloTürk Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Emrah Bayrı'nın sunumunun ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok- 40 tipi savaş uçağıyla gösterisini sundu. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üssü'nden havalanan, tabanında altın renginde ay-yıldız, kuyruk kısmında aynı renkte kartal, üst kısmında ise gümüş renkte yıldız simgesinin bulunduğu uçağı kullanan Yüzbaşı Doğan, Manisa fuar alanı üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri yaptı, izleyenleri coşturdu. Yüzbaşı Doğan, yaklaşık 20 dakika süren gösterisindeki sortilerle, alçak uçuş da gerçekleştirdi. Büyük heyecan yaşanan gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlara SoloTürk posterleri dağıtıldı. Gösteriyi İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da izledi.



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