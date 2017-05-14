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SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () - DÜNYADAKİ sayılı akrobasi timleri arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK F-16 jeti, Gaziantep'in Türk yurduna dahil edilmesini sağlayan ecdada atfedilmek üzere...

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () - DÜNYADAKİ sayılı akrobasi timleri arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK F-16 jeti, Gaziantep'in Türk yurduna dahil edilmesini sağlayan ecdada atfedilmek üzere kentte ilk kez gösteri düzenledi. Yüzlerce kişinin heyecanla izlediği gösteri nefes kesti.
Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen uçuş ve kentte ilk kez düzenlenen gösteri, öğleden Alleben Göleti'nde başladı. Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgneneral Ali Ekiyor'un da izlediği gösteri uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alleben Göleti'ne akın etti.
Bu yılki ikinci gösterisini yapan Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ile Hava Pilot Üsteğmen Serdar Doğan'ın semada 20 ile 5 kilometre arasındaki farklı irtifalarda sergilediği 21 manevradan oluşan gösteri heyecanla izlendi. SOLOTÜRK'ün, manevralar sırasında flare ve duman oluşturduğu değişik figürler ise, izleyenler tarafından fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteri, izleyenler tarafından sık sık alkışlandı.
FOTOĞRAFLI
 

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