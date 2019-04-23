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Solotürk Mersin'de nefes kesti

MERSİN'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, heyecanlı anlar yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mersin'de gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda günler öncesinden duyurusu...

Solotürk Mersin'de nefes kesti
MERSİN'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, heyecanlı anlar yaşattı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mersin'de gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda günler öncesinden duyurusu yapılan Solotürk, Mersin'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı Mersin İdmanyurdu Meydanı başta olmak üzere, kordon boyunda bu ana tanıklık etmek isteyenler, saatler öncesinde sahili doldurdu. Büyük heyecanla beklenen gösteride, Solotürk'ün ufukta görünmesi ile heyecan doruğa ulaştı. Binlerce Mersinli gökyüzünde dans eden F- 16 tipi gösteri uçağının akrobatik hareketlerini ilgi ile izleyip telefonlarının kameraları ile kaydetti.
Bazıları uçuşu dürbün ile takip ederken, özellikle alçak uçuş herkesi heyecanlandırdı. Yaklaşık 20 dakika havada kalıp gösterisini duman ve fişek atışları ile süsleyen Solotürk pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner, düşük irtifa ve hızda halkı selamlayarak Mersin semalarından ayrıldı.

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