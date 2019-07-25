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Soli Pompeiopolis, 12 aylık kazı programına alınıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN’in merkez Mezitli ilçesindeki, Neolitik, Helenistik ve Roma dönemleri gibi birçok dönemi bünyesinde barındıran ve etkileyici yapısıyla hayranlık uyandırtan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı çalışmaları,...

Soli Pompeiopolis, 12 aylık kazı programına alınıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN’in merkez Mezitli ilçesindeki, Neolitik, Helenistik ve Roma dönemleri gibi birçok dönemi bünyesinde barındıran ve etkileyici yapısıyla hayranlık uyandırtan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan proje ile 12 aylık mali destek programı kapsamına giriyor.
Biz dizi ziyaret amacıyla Ankara’ya giden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için girişimlerde bulundu. İçerisinde antik limanın da bulunduğu Soli Pompeiopolis'in kazı çalışmalarının tamamlanması ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması durumunda Mersin ve Türkiye turizminin lokomotifi olabileceğini dile getiren Başkan Tarhan, konuyu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a iletti. Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle yapılan kazı çalışmaları ve Selçuk Üniversitesi Su Altı Araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen su altı incelemeleri hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan, destek sözü aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan proje kapsamında Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı çalışmalarının 12 aylık mali destek programı kapsamında değerlendirileceği bilgisi verildi.
Mezitli’de turizm alanında yaşanan sorunlar hakkında hazırladıkları dosyalar ile Ankara’ya gittiklerini belirten Başkan Tarhan, şunları söyledi:
"Bu zenginlikleri bir an önce yeryüzüne çıkararak insanlarla buluşturmalıyız. Burada 3 bin yıla yayılmış, medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından bahsediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Elvan, kazı çalışmalarının 12 aylık mali desteğe bağlanacağını ifade etti. Sayın Bakanımız Soli Pompeiopolis kazılarının bir an önce bitirilerek turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği yönündeki girişimlerimiz karşılık buldu. Ümit ediyorum ki Antik Liman'ın da ortaya çıkarılmasıyla Soli Pompeiopolis Türkiye’nin turizm alanında göz bebeği olacaktır" dedi.

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