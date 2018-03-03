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Sol gözünü kaybeden işçi, 105 bin TL'ye uzlaştı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, inşaatta kolonların kalıplarını sökerken fırlayan çivinin sol gözüne batması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden Hakan Şen (27), müteahhit firmadan şikayetçi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı...

Sol gözünü kaybeden işçi, 105 bin TL'ye uzlaştı
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, inşaatta kolonların kalıplarını sökerken fırlayan çivinin sol gözüne batması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden Hakan Şen (27), müteahhit firmadan şikayetçi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı görevlendirirken, Hakan Şen görüştüğü müteahhit firma yetkilileri ile 105 bin TL tazminat karşılığında anlaşma sağladı.
Erenler'de yaşayan Hakan Şen, geçen yıl Haziran ayında Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde çalıştığı inşaatta kolonun kalıplarını sökerken, yerinden fırlayan çivi sol gözüne battı. Hakan Şen, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul'daki bir özel hastanede tedavi gördü, birkaç operasyon geçirdi. Ancak Şen, sol gözünün görme yetisini yüzde 90 oranında kaybetti. Hakan Şen, müteahhit firmadan şikayetçi oldu.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı inceledikten sonra konuyu Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'na yönlendirdi. Bunun üzerine uzlaştırmacı görevlendirildi. İnşaat işçisi ve müteahhit firma 105 bin lira tazminat karşılığında anlaşma sağlayınca, dava açılmadı. Bu, geçen yıl başarıyla sonuçlanan 3 bin 623 uzlaştırma dosyasından en yüksek tazminatla sonuçlanan dosya oldu. 
Hakan Şen, olay sırasında gözünün eline aktığını belirterek, "Akşam üstü saat 18.00 sıraları inşaatta kolonu söküyordum. Sökerken 10'luk çivi, esnekliğiyle fırladı gözüme vurdu. Korneası değişti gözümün. Nakil oldu ve görmüyor şu an. Devlet hastanesinde 3 ay yattım. Ondan sonra işin sahibi geldi, İstanbul'da özel hastanede masrafları karşıladı tedavi ettirdi, ama hala açılan bir şey yok. Ondan sonra zaten uzlaşma aşamaları başladı" dedi.
Paraya karşılık gözünü vermenin acı bir durum olduğunu ifade eden Hakan Şen şöyle konuştu:
"105 bin lira bir para talep ettik, verdiler. Uzlaştık bir şekilde, ama 200 bin liraya gözünüzü verir misiniz bana? Vermezsiniz, ben de vermem gözümü 200-300 bin liraya. Uzlaştırmacının etkisi oldu, bizi bir araya getirdi. Onun sayesinde uzlaştık. Artık kalfalık yapıyorum."

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