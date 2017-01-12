Söke'de FETÖ'den 7 tutuklama

Burhan CEYHAN / SÖKE(Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde geçen 28 Aralık- 11 Ocak tarihleri arasında, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasındaki son 7 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Aralarında Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A'nın da bulunduğu şüpheliler tutuklandı.

Söke'de geçen 28 Aralık'ta FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A., Eğitim-Bir Sen Söke Temsilcisi A.Y., eşi Ticaret Lisesi Müdür Vekili T.Y., Bağarası Kemalpaşa İlkokul Müdürü S.Ö., Behiye Hanım Ortaokul Müdürü R.İ. ve 6 öğretmen gözaltına alındı. Mesai saatlerinde, görev başındayken gözaltına alınan 9 kişinin ifadelerinin ardından 11 Ocak'a kadar çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i çeşitli tarihlerde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden Eğitim-Bir Sen Söke İlçe Temsilcisi A.Y. ile eşi T.Y. tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7'Sİ DAHA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından gözaltındaki son 7 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A., Behiye Hanım Ortaokulu Müdürü R.İ., Sazlıköy Hacı Halil Paşa İlkokulu Müdürü S.Ö., Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı S.E., Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı E.A., Fatih İlkokulu Müdürü M.A. ve Araştırmacı Girişimci Eğitimciler Derneği (AGED) Başkanı-Söke Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İ.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 9'a yükselmiş oldu.

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