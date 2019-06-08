Sokaktaki yavru köpekleri sütle besleyip, uyuttu

MARDİN'in Derik ilçesinde, Şeymus Malgir (58), sokakta gördüğü 8 yavru köpeği marketten aldığı süt ile besledi. Karınları doyan köpekler, bir süre sonra uykuya daldı.

Cevizpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden belediye hizmet binası bahçesinde 8 yavru köpeği gören Şeymus Malgir, marketten onlar için süt aldı. Elleriyle yavru köpeklere süt içiren Malgir'i çevre sakinleri ilgiyle izledi. Karınları doyan köpekler, uykuya daldı.

Şeymus Malgir, "Buradan geçerken 8 yavru köpeği gördüm. Onlar için marketten süt aldım. Bir süre sonra anneleri de geldi. Onlara süt verdikten sonra uyumalarını bekledim. Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.



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