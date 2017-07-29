Sokakta yürürken maganda kurşunu ile yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde 28 yaşındaki Fatih G. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenen tabancadan çıkan merminin karnına etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Esentepe Mahallesi, Şehit Bilgin Varlı Parkı önünde meydana geldi. Fatih G., sokakta yürüdüğü sırada siyah renkteki bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edilmesi sonucu karnına mermi isabet eden mermi ile biranda kanlar içersinde yere yığıldı. Olayı görenler polis ve 112'yi arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralanan Fatih G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Polis soruşturma başlattı.



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