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Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı
GENEL 01.02.2020, 17:59
VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a (61), Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, misafirhaneye yerleştirdi.
Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Emniyet ekiplerinin haber vermesiyle, Belediye ekipleri, Orat'ı araçla alarak misafirhaneye yerleştirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Emniyet ekiplerinin haber vermesiyle, Belediye ekipleri, Orat'ı araçla alarak misafirhaneye yerleştirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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|20
|18
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|19
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|19
|11
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|P
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|19
|40
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|19
|34
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|33
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|31
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|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
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|28
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|19
|28
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|19
|27
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|19
|27
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|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
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|25
|41
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
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|24
|34
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|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
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|24
|30
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|24
|30
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|30
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|24
|30
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|24
|30
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|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
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|21
|34
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|21
|34
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|21
|31
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|21
|31
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|22
|30
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|28
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|27
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|21
|26
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|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
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|21
|17
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