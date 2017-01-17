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Sokakta kedi besleme kavgası (2)

'BEN KOMŞUMU KORUDUM' İzmir'in Balçova İlçesi'nde, sokakta kedi beslediği sırada, buna karşı çıkan kadın komşularının saldırısına uğrayan Ergün Erk ile komşusu Meltem Topçu, yaşananları  anlattı. Kendisinin kedileri beslemediğini...

Sokakta kedi besleme kavgası (2)

'BEN KOMŞUMU KORUDUM'
İzmir'in Balçova İlçesi'nde, sokakta kedi beslediği sırada, buna karşı çıkan kadın komşularının saldırısına uğrayan Ergün Erk ile komşusu Meltem Topçu, yaşananları  anlattı. Kendisinin kedileri beslemediğini kedileri besleyen komşuya tepki gösterilmesine itiraz ettiğini belirten Ergün Erk, şunları söyledi:
"Bizim arka sokakta oturan iki kadın gelip burada tepki gösterdi. Benim komşum kedileri besler. Ona kızdılar. Ben de bunu yapmamaları yönünde kendilerini uyardım. Bunun üzerine içlerinden birisi kaldırım taşını alıp bana attı. Ardından da ikisi birden boynumdaki atkıyı çekti. Boğulur hale geldim. Sonra çekip gittiler. Bir gün sonra saldıran kadınla karşılaştık benden af diledi ama ben affetmedim. Karakola gittik. Görüntüyü de komşularımız çekmiş."
Aynı olayda iki kadından şikayetçi olan ve kedilere mama veren Meltem Topçu, şöyle konuştu:
"Sürekli tepki gösterdiler. Bizler yıllardır kedilere bakıyoruz. Onların yaşam alanları zaten beton haline geldi. Balkonlara çıktıklarını söylüyorlar ama bunlar sokak hayvanı pek müdahale şansı olmuyor. Tepkiler bundan dolayı, daha öncesinde de mama tabaklarını kırdılar. Üzerlerinde yattıkları minderleri yağmurun altına atıp ıslattılar. Biz belediyeden de kedi evi istemiyoruz. Sadece tabaklarımız kırılmasın, yeter."
Bu arada yaşanan olaylar sonrasında zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Saldırı olayıyla ilgili bilgi aldı ve Ergün Erk ile Meltem Topçu'yu, kaldırımda sulu yemek artıklarıyla besleme yapmamaları konusunda uyardı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()-

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