Sokakta genç çifte saldırınca tutuklanan zanlının babası özür diledi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da yolda yürüyen genç çifte saldıran ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenerek tutuklanan Yekta Çiftçi'nin babası Nedim Çiftçi, "Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Çiftçi, çıkarıldığı mahkemede, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Yekta Çiftçi'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen babası Nedim Çiftçi, olaylardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek herkesten özür diledi. Esnaf olan Nedim Çiftçi, şunları söyledi:

"Oğlum 2 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalıktan sonra, her ne kadar olgunlaştıysa da her zaman bir çocuk gibi hareket etti. Oğlumu hastaneye götürdüğümde, doktorlar dikkat dağınıklığı teşhisini koydular. Son zamanlarda oğlum bir depresyon yaşadı. Bir çok uğraşa rağmen onu hastaneye götürmeye ikna edemedik. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyorum. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN KENDİSİNİ AZARLADIM"

Oğlunun tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarette gittiğini ancak görüşemediğini anlatan Nedim Çiftçi, "Misafir bir koğuşta kalıyormuş, önümüzdeki günlerde tekrar ziyaretine gideceğim" dedi. Tutuklama kararına itiraz edeceklerini de belirten Nedim Çiftçi, "Oğlumu gözaltına alan polisler bile onun tavrını gördü. Eline kelepçe takıldığı zaman oğlum gülümsüyordu. Kendisi işin farkında değil. Olayın yaşandığı gün, neden böyle bir şey yaptın diye onu azarlamıştım. Çocuk ne yaptığının farkında bile değil. Hareketleriyle her şeyiyle oğlum kendini belli ettiriyor" diye konuştu.

