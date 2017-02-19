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Sokakta elde tüfek 'Çanakkale ruhunu' canlandırdı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, Sokak Sanatları Atölyesi'nden bir sanatçı, elinde tüfeği ile Çanakkale'de savaşan Türk askeri kompozisyonu oluşturdu. Çarşıya alışverişe çıkanlar bu tabloyu ilgiyle izledi....

Sokakta elde tüfek 'Çanakkale ruhunu' canlandırdı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, Sokak Sanatları Atölyesi'nden bir sanatçı, elinde tüfeği ile Çanakkale'de savaşan Türk askeri kompozisyonu oluşturdu. Çarşıya alışverişe çıkanlar bu tabloyu ilgiyle izledi.
Sokak Sanatları Atölyesi sanatçıları, soğuk kış günlerine rağmen İzmir'in insan yoğunluğu fazla olan noktalarında canlı heykel performanslarını sunmayı sürdürüyor. Farklı kompozisyonlarla İzmirliler'in karşısına çıkan sanatçılar, soğuk kış günlerinde kentin sokaklarını sanatlarıyla ısıtıyor.
Karşıyaka Çarşısı girişinde gösteri yapan canlı mankenlerden biri, bu kez de elinde tüfeği ile Çanakkale'de savaşan Türk askeri kompozisyonu oluşturdu. Canlı heykelin, 'Çanakkale Türküsü' eşliğinde, elindeki tüfeği, cebinden çıkardığı mendil ile sergilediği görüntü ve finalde ise Türk bayrağını çıkartıp öpmesi, kendisini izleyenlerden büyük alkış aldı. Karşıyakalılar, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydetti. Canlı heykelin figür değiştirirken hareket etmesi sırasında heyecanlanan çocuklar, anne ve babalarından aldıkları harçlıklarını, yerdeki bağış kutusuna atarak sanatçılara destek verdi.

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