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Sokakta çocuklara çikolata dağıttı, davadan kurtuldu

HATAY'da 'Basit yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamasıyla savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ö.K., Uzlaştırma Bürosu'nun araya girmesiyle şikayetçi H.Ş.'nin isteği üzerine sokaklarda yaklaşık 150 çocuğa çikolata...

Sokakta çocuklara çikolata dağıttı, davadan kurtuldu
HATAY'da 'Basit yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamasıyla savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ö.K., Uzlaştırma Bürosu'nun araya girmesiyle şikayetçi H.Ş.'nin isteği üzerine sokaklarda yaklaşık 150 çocuğa çikolata dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesi üzerine Kırıkhan Uzlaştırma Bürosu, 'Basit yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamasıyla hakkında dava açılabilecek Ö.K. ile şikayetçi H.Ş.'yi bir araya getirdi. Uzlaştırma Bürosu'ndan Hüsne Yıldırım'ın aracı olmasıyla şikayetçi H.Ş., şüpheli Ö.K.'nın sokaklarda çocuklara çikolata dağıtması halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Şikayetçinin teklifini kabul eden Ö.K., sokaklarda yaklaşık 150 çocuğa çikolata dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu. Hayat Cumhuriyet Başsavcılığı, yargının işini hafifletmek için uzlaştırma bürolarının aktif olarak çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

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