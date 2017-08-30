Sokakta bulup sahip çıktığı yavru kargaya metal müzik dinletiyor

EDİRNE’de ev hanımı Ayşe Yeşilyurt, kedilere yem olmak üzereyken kurtardığını söylediği yavru kargayı evine alıp 5 ayda evcilleştirdi. Günlük bakımını sağlayıp yemeğini verdiği kargayla metal müzik dinleyen Yeşilyurt, "Müzik dinlemeyi çok seviyor. Daha çok metal müzik seviyor. Şimdi ona kafa sallamayı öğretiyorum" dedi.Edirne’nin Kaleiçi semtinde oturan Ayşe Yeşilyurt, 4 ay önce parkta kedilerin saldırdığı kargayı kurtardı. Yaralarını tedavi ettirdiği kargayı evine getiren Yeşilyurt, kısa bir sürede evcilleştirip adını da 'Pertev' koyduğunu söyledi. Kargayı göğsünde uyuttuğunu ve metal müzikler dinlettiğini anlatan Yeşilyurt'un bunu görenlerin şaşırdığını belirtti."2.5 SAATTE ACIKIYOR"Geçen Nisan ayında bulduğu kargaya ilk zamanlarda gıdalarını pipetle verdiklerini belirten Ayşe Yeşilyurt, "Göğsümde uyuttum. Hala korkuyor sanırım. Caddede yürürken dahi göğsümde oluyor, inmiyor. Sabah 06.30’da uyanıyor. Gaklayarak beni uyandırıyor. Karnını doyuruyorum. 2.5 saatte bir yemek yiyor. Genelde salam, mısır, makarna yiyor. Arpa şehriyeyi çok seviyor. Ufakken kaşar peynirini çok seviyordu. Artık yemiyor" dedi.METAL MÜZİK DİNLETİYOREvcilleştirdiği karga ile metal müzikler dinlediklerini kaydeden Yeşilyurt şunları söyledi:"Küçük olduğu için henüz uçamıyor. Müzik dinlemeyi çok seviyor. Daha çok metal müzik seviyor. Şimdi ona kafa sallamayı öğretiyorum. Headbang (kafa sallama) yapacak yakında. Çok arkadaşım olmadığı için bütün günüm onunla. Bahçede toprak kazıyoruz ona tırtıl buluyoruz. Uyuyorum o üzerime gelip kulağımı, küpelerimi çekiyor. Bir bakıyorum iş yaparken yanıma geliyor.Kışa doğru kanatları büyüyecek herhalde uçar."Evinin bahçesinde baktığı kargayla iyi anlaştığını anlatan Ayşe Yeşilyurt, kargasının uçup özgürlüğüne kavuşmasını istediğini de sözlerine ekledi.

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