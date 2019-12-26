Sokakta aç kalan yavru köpeklere, belediye ekipleri sahip çıktı

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN'ın Çaldıran ilçesinde aç kalan yavru köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, aç köpekleri doyurup yaralıları tedavi ederken, Çaldıran Belediyesi resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde, köpeklerle ilgili sosyal medyada yer alan olumsuz görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilçeye giderek söz konusu alanda çalışma yaptı. Hayvan ölülerinin yer aldığı çukur ise ekipler tarafından kireç dökülerek kapatıldı. Barınakta bulunan köpeklere ilk etapta kuru mama veren ekipler, bölge şartlarının yetersizliğini göz önünde bulundurarak, bakıma muhtaç yavrular ile rehabilite edilmesi gereken diğer köpekleri toplayarak, Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, olay yerindeki hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, “Barınakta yer alan hasta ve yardıma muhtaç köpekleri barınağımıza götürerek tedavi altına alacağız.Tedavilerinin ardından köpeklerimiz yasalar gereği tekrar doğal ortamlarına bırakılacak. İsteyen vatandaşlarımız da barınağımıza müracaat ederek sahiplenme yapabilirler. Kimsenin endişesi olmasın. Köpeklerimiz emin ellerdedir" dedi.

İHMALLERİ OLANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çaldıran İlçe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.